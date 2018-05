Top zece orașe din Moldova cu cea mai mare suprafață a spațiului verde pe cap de locuitor

18:00

Zeci de judecători și procurori s-ar putea trezi cu dosare penale Zeci de judecători și procurori moldoveni ar putea fi cercetați penal pentru încălcări de procedură care au generat pierderea dosarelor la CEDO. Agentul guvernamental Oleg Rotari a trimis o scrisoare pe adresa Procuraturii Generale, care conține o listă de 61 de cazuri în care R.Moldova a fost condamnată și obligată să achite prejudicii de mii de euro din cauza unor posibile încălcări intenționate ale legii. Scrisoarea în cauză este nimic altceva decât un „episod 2” al inițiativei fostului ministru Vladimir Cebotari, care, în 2016, anunța că Ministerul Justiției îi va da în judecată pe toți magistrații care au încălcat flagrant procedurile și au adunat „în palmares” pierderi rușinoase la CEDO. Or acea inițiativă s-a ciocnit, la rându-i, de solidaritatea judecătorească, iar atunci când a fost contestată la Curtea Constituțională, CCM a decis: judecătorii pot fi obligați să achite prejudiciul pentru dosarele pierdute la CEDO numai dacă există o sentință irevocabilă separată, care să constate acțiuni rău-intenționate sau neglijența gravă din partea lor. Altfel spus, Înalta Curte a emis o hotărâre care face aproape imposibilă obligarea judecătorilor să achite prejudiciile de mii de euro pentru acțiunile lor care au generat pierderea dosarelor la CEDO. CCM a considerat că pe numele fiecărui magistrat trebuie să fie pornit un dosar (1), acesta să treacă prin toate instanțele naționale(2), să obțină o decizie irevocabilă care să constate caracterul ilegal al acțiunilor sale(3), și abia în baza acestei decizii Ministerul Justiției să-l mai atace o dată în judecată pentru a-l obliga să achite — în locul statului — prejudiciul pe care l-a cauzat(4). Or complexitatea acestei proceduri, la modul practic, ar dura ani de zile și ar presupune implicarea unor resurse umane pe care Ministerul Justiției nu le are. Este important să precizăm că CCM a fost sesizată pe marginea acestui subiect de două instanțe de fond: Judecătoria Botanica și Judecătoria Buiucani — primele pe ale căror masă au ajuns cererile de chemare în judecată semnate de Ministerul Justiției împotriva magistraților vizați în anunțul lui Cebotari, în 2016. Altfel spus, niciun judecător nu a vrut să examineze cererile prin care erau chemați în judecată colegii lor de breaslă. Primele demersuri înregistrate în acest sens au fost imediat contestate la CCM de către cele două judecătorii. Pus în fața faptului împlinit, Agentul Guvernamental a coagulat dosarele pierdute la CEDO în perioada 2015-2017 într-o singură scrisoare, cerând Procuraturii Generale să examineze în limita competențelor, oportunitatea începerii urmăririi penale în privința persoanelor din lista pe care a anexat-o. În listă, sunt în mare parte judecători, procurori și polițiști, însă mai putem găsi Parlamentul R.Moldova care s-ar face vinovat de nealocarea mijlocelor bănești pentru asigurarea condițiilor umane în penitenciare, dar și alte instituții de stat. Sunat pentru a ne lămuri evoluția acestui subiect, fostul ministru Vladimir Cebotari ne-a confirmat blocajul de care s-a ciocnit inițiativa lui și s-a declarat oarecum mirat de argumentările Curții Constituționale, în condițiile în care inclusiv Ucraina vrea să preia și să aplice acest […] Record Zeci de judecători și procurori s-ar putea trezi cu dosare penale apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.