Statele lumii în care este cel mai ieftin să te muți

Berbec Berbecul nu suporta sa piarda pe cineva drag. Chiar daca va face tot posibilul sa para rece si distant, daca va lasa impresia ca nu il intereseaza, ca ii e indiferent, trebuie sa stii ca sufera cumplit. Ai zice ca se bucura cand se descotorosesc de un om apropiat, dar Berbecul tremura de necaz. Taur Persoana nascuta in zodia Taur se teme ca nimeni nu isi doreste prezenta sa prin preajma si ca ar putea fi uitata de toti. Taurul se intreaba incontinuu daca mai inseamna ceva pentru cineva. Gemeni Persoanele din zodia Gemeni sunt foarte sociabile, adora sa aiba prieteni si cel mai mult se tem sa nu cumva sa ramana singure. Vor face tot ce le sta in putinta pentru a-si tine cat mai aproape prietenii, potrivit ele.ro. Rac Nativul Rac ar vrea ca toata lumea sa fie fericita. Se straduieste sa ii faca pe toti sa rada si sa se simta bine. Considera ca daca nu ii scot pe oameni dintr-o stare proasta acestia vor fi dezamagiti de el. Leu Nativului Leu ii place sa fie adorat si se teme ca va veni un moment cand oamenii nu il vor mai pune pe un piedestal si nu il vor mai adula. Incearca sa para niste duri, dar in realitate sunt niste sensibili. Fecioara Fecioara vrea sa para ca detine controlul, dar tocmai de asta se teme: ca la un moment dat va scapa din maini fraiele situatiei si lucrurile vor degenera tocmai din cauza sa. Balanta Balanta nu poate trai singura fiindca ea simte nevoia sa investeasca timp si sentiment in cineva. Uraste sa se confrunte cu propriile-i probleme, de aceea mai degraba pretinde ca acestea nici nu exista. Scorpion Scorpionul se teme sa se apropie de oameni. Ii place ca ceilalti sa aiba incredere in el, insa se teme sa faca vreun demers pentru a ajunge la sufletul cuiva. Stie ca la un moment dat ar putea ramane singur, iar asta il perie. Sagetator Nativul vrea sa fie iubit si se teme de singuratate. Atunci cand nu mai are pe cineva alaturi pica in depresie, deznadajduieste, se invinovateste spunand ca nu este suficient de bun pentru ceilalti. Capricorn Teama cea mai mare a Capricornului este ca nu va fi cel mai bun. Isi doreste cu ardoare sa fie in top si ii priveste cu invidie pe cei care ii ameninta pozitia. Din acest motiv nici nu va avea prea multi prieteni. Varsator Varsatorul se teme ca nu va fi implinit sufleteste, ca nu isi va intalni jumatatea perfecta si ca nu va trai acea dragoste idilica la care viseaza dintotdeauna. De atata grija sunt sanse mari sa nu isi implineasca aceasta menire. Pesti Nativul Pesti se teme de tradare, se teme ca va fi inselat exact de acele persoane pe care le iubeste cel mai mult. E mereu confuz si suspicios, iar asta ii cam tine pe multi departe de el si ii cresc sansele de singuratate.