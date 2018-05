Necrofilia zilei de 9 mai: reflecții post-moderniste // Octavian Țîcu

11:50

Toate speculatiile au inceput dupa ce interpretul Vasile Macovei a scris pe o retea de socializare un text trist, interpretativ: „Despartirile nu duc intotdeauna la impacari…Uneori, o relatie se termina ca sa te ajute sa te trezesti, iti poate deschide ochii pe care iubirea ti-i orbeste”. Ba mai mult, postarile triste nu inceteaza, acesta scriind recent multumiri prietenilor care-l sustin, semn ca trece printr-o perioada grea, scrie perfecte.md. Postarile interpretului duc cu gandul la un divort intre el si Cristina Bolboceanu, fiica fostului deputat Iurie Bolboceanu. Acestia s-au casatorit in aprilie 2015. Cei doi sunt parintii a doi baieti: Damian si Dominic. Contactat de perfecte.md, Vasile Macovei nu a vrut sa vorbeasca despre acest subiect. Zvonurile potrivit carora Vasile Macovei si Cristina Bolboceanu ar fi divortat se adeveresc. Acesta a fost surprins alaturi de Miss Moldova 2015, Anastasia Iacub. Cei doi s-au fotografiat in timpul unui zbor spre Spania, unde artistul pregateste un nou proiect. Acum trei ani, acesta afirma in cadrul emisiunii O Seara perfecta ca, pe atunci proaspata sa sotie, va fi singura care va aparea in videoclipurile sale. Aseara, Vasile Macovei a fost invitat la emisiunea de divertisment O Seara Perfecta, de la PRO TV. Prezentatoarea emisiunii, Anisoara Loghin, l-a descusut pe Vasile, iar acesta, desi nu a vrut sa vorbeasca prea mult la acest subiect, a dat de inteles ca zvonurile sunt adevarate: "Eu nu locuiesc la moment in Istanbul si asta spune multe!", se stie ca fosta sotie a cantaretului se afla alaturi de cei doi copii in acest oras turcesc. Iata ce declaratie surprinzatoare a facut tanarul.