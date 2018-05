Vezi cum îţi dai seama că TELEFONUL tău mobil este ASCULTAT

08:45

TAUR Ai un efect benefic asupra celor nervosi care nu-si pot tine sub control agresivitatea fizica sau verbala. Chiar daca ceilalti sunt pusi pe harta, tu reusesti sa-ti pastrezi calmul si sa-i tratezi pe toti cu atata toleranta, incat ii vei dezarma mult mai usor cu asemenea atitudine. Nimic nu te irita, nimic nu te coate din sarite ci dai de fiecare data replici pasnice, incat se mira toti ca poti sa-ti pastrezi cumpatul! Esti un exemplu de detasare si calm, pe care ar merita si altii sa-l urmeze, pentru ca esti de parere ca, in situatiile tensionate, nu poti reactiona corect daca lasi nervii sa preia conducerea. GEMENI Pasii parcursi pana acum intr-o actiune de durata te-au epuizat incat nu mai ai energie sa mergi mai departe. Inainte de a continua ce ai inceput, n-ar fi rau sa iei o scurta pauza, atat pentru a trece in revista pasii parcursi, cat si pentru a-ti reincarca bateriile, pentru ca da, esti obosit, lipsit de vlaga, lipsit de chef. Stresul acumulat a devenit peste puterile tale, de aceea e bine sa te opresti o zi, doua, din acest demers, sa te rupi de toate si sa nu te mai gandesti la nimic. Dupa acest mic ragaz, vei privi lucrurile altfel si vei regasi resurse mari de energie si vointa pentru a continua, dar acum esti la capatul puterilor. Ia deci o vacanta, e spre binele tau, caci a merge mai departe, fara energie, ar duce la esec, scrie romaniatv.net. RAC Lupta pentru ceea ce doresti, nu astepta sa pice din senin, pentru ca nu se va intampla asa. Fii sigur ca scopul tau e greu de atins, nimic nu ti se ofera pe tava, si, mai ales, te vei trezi cu tot felul de comentarii, critici si piedici venite de la ceilalti care nu vor sa te lase sa ajungi acolo unde visezi. Dar cu cat e mai dificil drumul tau pana la tinta propusa, cu atat mai mare va fi satisfactia de la final, pentru ca nu poti aprecia ceva ce se capata usor. La tine e complicat, obositor, necesita un mare consum de resurse, dar tocmai pentru ca e atat de dificil, pe tine te motiveaza si mai tare sa ajungi acolo. La final vei jubila in fata celor care au incercat sa-ti taie elanul. LEU Viata e o calatorie continua si niciodata nu poti spune ca ai ajuns la destinatie, deoarece apar alte si alte directii care te atrag. La fel vei simti si azi, ca, dupa ce ai parcurs un drum suficient de lung, deja apare altceva interesant la orizont si pornesti intr-o noua expeditie. Nu te opri din cercetat, din explorat, din alergat, pentru ca ai atatea lucruri noi de descoperit de acum inainte. Acum poate e doar o tinta intermediara, deci nu te opri, pentru ca lucrurile interesante pot sa apara si de acum inainte. E atractiv telul final, deci continua-ti drumul pentru a ajunge acolo unde doresti, dar nu te opri din cercetat! Mai ai atatea de aflat… FECIOARA Esti pe drumul cel bun spre o etapa mult mai curata a vietii tale. Esti in mijlocul unui proces de vindecare, lent, dificil, care cere mult de la tine, dar nu e departe momentul cand iti vei da seama ca inima ta e eliberata de frica sau de griji, corpul tau a scapat de dezechilibre si boala, mintea ta e limpezita si clara. Mai ai rabdare, inca nu poti incheia aceste proces de detoxifiere deplina, mai ai inca niste pasi de facut, dar foarte curand vei putea rasufla usurat, multumit de armonia care se instaleaza pe toate planurile in corpul tau: de la cel fizic pana la cel eteric. BALANTA O vreme, lucrurile au evoluat lent si sigur intr-o directie promitatoare incat erai obisnuit cu acest ritm scazut, care iti convenea de minune, dar azi au capatat un ritm nou: faci un salt mare inainte. Te ia un pic prin surprindere, pentru ca tie iti plac lucrurile care evolueaza incet, dar vei vedea ca aceasta evolutie rapida e binevenita, pentru ca te duce mai repede la scopul visat. E semn ca ai muncit suficient pana aici iar acum intri pe ultima turnanta inainte de marele succes, si ca la ultima suta de metri e normal ca si viteza sa creasca semnificativ. Profita de acest vant prielnic si trage tare: esti tot mai aproape de materializarea unui vis! SCORPION Te implici cu atata iubire si intelegere in problemele altora, incat esti in stare sa le iei complet pe umerii tai, doar ca sa le fie celor dragi mai bine. Cat timp cheia problemelor lor poate fi la tine, vei participa trup si suflet la rezolvarea lor, pentru ca nu-ti place sa-i vezi pe altii suferind. Lasi deoparte orice urma de egoism si te dedici serios, doar pentru a le aduce din nou zambetul pe buze. Nu te gandesti nicio clipa cum iti vor multumi ei la final, nici nu astepti recompense, ca atare faci un gest de altruism total, de devotament fara margini, dorind sa rezolvi totul pentru cel de langa tine, chiar daca simti ca el n-ar face la fel, la o adica. SAGETATOR Uneori, cu cat te straduiesti mai mult sa depasesti un impas, cu atat el devine mai puternic si mai greu de trecut, dar nu te lasa pagubas. Insista, pentru ca este o proba de incercare pentru a-ti testa si tu limitele, pentru a demonstra ca esti capabil de mari reusite, chiar si cand pare mai complicata, si ca daca-ti pui vointa la treaba, depasesti orice hop. Da, poate acum pe loc pare un moment dificil, dar daca nu ai avea parte de asa ceva cum ti-ai da seama cat de pregatit esti, cat de ambitios esti, cat de bine poti trece marile piedici aloe vietii? Pune-ti, deci, ambitia la treaba si vei reusi mai bine decat crezi! CAPRICORN Nu toate iti ies asa cum ai fi dorit, dar nu trebuie sa te opui finalurilor bruste. Poate e mai bine asa, poate aceasta e singura solutie valabila, ca atare accepta vestea pe care o primesti, chiar daca pare mai degraba un compromis. Spune stop acum, nu insista sa mai resuscitezi un plan care nu mai merge nicaieri, ca atare accepta acest final de drum, elibereaza-te de el si, peste o vreme, o vei lua de la capat in cu totul alta directie si cu alt tonus. Nimeni nu te intrece cand vine vorba de gesturi transante, pentru ca tu nu te dai deloc inapoi cand trebuie sa reconstruiesti ceva de la zero. Esti gata de o noua aventura si accepti cu curaj provocarea. VARSATOR Nu te lasi furat de iluzii, asa cum te-ar incuraja cei din jur, pentru ca tu privesti lucrurile cat se poate de lucid, doar prin prisma ratiunii. Chiar daca unii iti vor reprosa ca nu ai curaj sa visezi si ca te bazezi numai pe realitate, esti de parere ca e mai sanatos sa pastrezi contactul cu realitatea si sa nu construiesti castele de nisip. Vor veni si momente cand vei lasa fantezia sa zburde in voie, dar nu si azi, cand respingi povestile aiuristice ale companionilor tai care viseaza lucruri imposibile. Le-o spui cu un dram de severitate incat le-ai putea taia creanga de sub picioare. PESTI Ai o atitudine cam ostila fata de restul lumii, de parca nu ar exista in jurul tau prea multi oameni placuti tie. Te simti ca printre straini, nu-ti gasesti cuvintele sa te apropii de ei si sa inchegi o discutie, ba chiar ai sentimentul ca ti se raspunde nepoliticos, de parca toti ar avea ceva cu tine. E o impresie gresita, nu ai in jurul tau atatia inamici pe cat ti se pare, ca atare tu ar trebui sa fii cel care se mai relaxeaza un pic, pentru ca agresivitatea provine chiar de la tine! Multumeste-te cu oamenii pe care ii ai alaturi, asa cum sunt; nu ai de unde scoate altii!