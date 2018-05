foto | S-au inspirat din costumul Papei și au purtat coroane ca ale Fecioarei Maria. Ținute spectaculoase la Met Gala 2018

Cel mai important eveniment din calendarul anual al modei a avut loc luni la New York. Astfel, la Met Gala 2018, vedetele s-au conformat dress code-ului impus de organizatori și au purtat ținute inspirate de expoziția Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination de la Metropolitan Museum of Art.

