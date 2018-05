Nikolai Baskov, surpriza promisă de organizatori la concertul de Ziua Victoriei și Ziua Europei. Va cânta alături de Irina Rimes, Delia, Blue, Thomas Anders

12:40

Banca Națională a Moldovei a revizuit în scădere prognozele inflației pentru acest an. Astfel, dacă anterior se prognoza o rată medie a inflației de 3,7 %, acum reprezentanții BNM estimează o rată medie de 3,3% pentru anul 2018. Datele au fost prezentate astăzi, la o conferință de presă. Inflația anuală a scăzut de la 7,3% în decembrie 2017 până la 4,4% în luna martie a acestui an. Specialiștii Băncii Naționale a Moldovei estimează că în acest an vom ...