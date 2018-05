EUROVISION 2018: Care sunt primele 10 ţări calificate în finala concursului// VIDEO

18:50

Top managementul Victoriabank are un nou membru, Sorin Șerban, vicepreşedinte – Chief Risk Officer în cadrul Comitetului de Direcție. Acesta a primit recent aprobarea Băncii Naționale a Moldovei pentru exercitarea funcției. Sorin Șerban are peste 20 de ani experiență în sistemul bancar din România şi Canada, timp de 17 ani având funcții de management. A […] The post Top managementul Victoriabank are un nou membru. Cine este acesta appeared first on Moldova.org.