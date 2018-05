VIDEO. PSG a cucerit a patra Cupă a Franței la rând

16:00

În timp ce cea mai mare parte a atenției publice este îndreptată spre alegerile locale noi din Chișinău și Bălți, să nu uităm că și în alte cinci localități din Republica Moldova vor avea loc alegeri pe 20 mai. Dacă în cele două orașe, de altfel, cele mai mari din republică, s-au înscris o mulțime de candidați (12 la Chișinău și 8 la Bălți), în sate și comune alegerea este mult mai mică. E și firesc, am putea spune, ținând cont de numărul populației și valoarea strategică a primăriilor. Un detaliu este însă important: deși nu are candidați la Chișinău și Bălți, formațiunea aflată la guvernare, Partidul Democrat, are un candidat în fiecare dintre cele cinci localități care la 20 mai își vor alege primarul.