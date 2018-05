(foto, video) Prima semifinală Eurovision 2018. Țările care s-au calificat în finala concursului

08:00

Proiectul Chișinău Is Me a luat parte la Ziua Faptelor Bune 2018 și i-au făcut orașului un cadou mai puțin obișnuit, un nou obiect de artă stradală. Articolul Angry Birds s-au instalat la Valea Morilor. Artiștii proiectului Chișinău Is Me au creat un nou obiect artistic apare prima dată în #diez.