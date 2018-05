CC: moldovenii cu domiciliul în străinătate au dreptul la pensie

13:10

In alegerile parlamentare din Liban, gruparea Hezbolah și aliații săi politici au înregistrat succese importante, intarind rolul Iranului in regiune. Gruparea șiită Hezbolah este sprijinita de regimul de la Teheran. Potrivit rezultatelor finale anunțate aseara, Hezbolah si aliatii sai politici au cel putin 65 de mandate in Parlamentul de 128 de locuri. Cel care a pierdut cel mai mult, este partidul premierului pro-occidental Saad al Hariri, care a pierdut o treime din mandate in urma alegerilor. Cu toate acestea, Hariri, care este sunit, ar putea sa fie cel care ar urma sa formeze un nou guvern, datorita sistemului sectar de putere din Liban. Un alt partid care a înregistrat rezultate bune in alegeri este un partid creștin anti-Hezbolah, care va detine in noul Parlament 15 mandate. In urma aflarii rezultatelor scrutinului au avut loc ciocniri violente între suporterii pro-occidentalului Hariri si sprijinitorii Hezbolah. Armata a fost desfasurata pe strazile din cele mai mari orase, dupa ce premierului Hariri a facut apel la armată pentru a împiedica crearea de „haos pe strazi”. Libanul este una din țările care, sub guvernul Hariri a primit un important ajutor financiar internațional pentru a gestiona milionul de refugiați care se afla în țară.