Un procuror, un polițist, doi foști polițiști și un civil, condamnați. Cum au vrut să “convingă” judecătorii să aplice pedepse cu suspendare

Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi, întreprinde, în perioada 8 – 10 mai, o vizită de lucru în Emiratele Arabe Unite (EAU), în cadrul căreia va fi deschisă Ambasada Republicii Moldova în această țară. Ceremonia de inaugurare a misiunii diplomatice este programată pentru data de 10 mai, ora 19.30, în capitala Adu Dhabi.