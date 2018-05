The Washington Post: Moldova a nominalizat o femeie la funcția de Ambasador în SUA

09:20

Candidata Partidului Național Liberal la funcția de primar general al capitalei, Alexandra Can, promite o viață mai bună chișinăuienilor, dacă aceștia o vor alege în calitate de primar. Alexandra Can și-a prezentat luni, 7 mai, programul electoral, orientat pentru o perioadă de cinci ani. Acesta conține nouă priorități și ține de modernizarea habitatului urban, îmbunătățirea…