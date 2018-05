Un bărbat amendat pentru că a condus beat un motocultor a convins judecătorii Curții Constituționale să micșoreze amenzile

16:01

Procurorul general al New York-ului, Eric Schneiderman, şi-a dat demisia după ce patru femei l-au acuzat de agresiune. Despre acest lucru relatează BBC. Decizia vine după ce The New Yorker a publicat un articol în care femeile îl acuzau pe Schneiderman că le-a lovit. Două dintre ele sunt foste iubite ale sale. Schneiderman, care neagă […] Articolul Procurorul general al New York-ului a demisionat, după ce patru femei l-au acuzat de agresiune apare prima dată în Cotidianul.MD.