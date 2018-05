Moldova.org caută activiști pentru campania „Poporul gândește” (60+)

16:01

Ministrul Apărării Eugen Sturza a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul Peter Michalko, şeful Delegaţiei Uniunii Europene (UE) în Republica Moldova. În cadrul discuţiilor au fost abordate teme referitoare la reforma iniţiată de Ministerul Apărării privind profesionalizarea Armatei Naţionale, securitatea regională, precum şi perspectiva cooperării cu UE pe dimensiunea Apărării în contextul Acordului de Asociere. […] The post Ministrul Apărării Eugen Sturza s-a întâlnit cu ambasadorul Peter Michalko. Subiectele discutate appeared first on Moldova.org.