România: Un băiat de 13 ani a murit din cauza gripei. Numărul deceselor a ajuns la 128

14:01

START VOT: De azi puteți vota unul sau câteva dintre cele 73 de proiecte, propuse de chișinăuieni pentru finanțare din contul bugetului civil Începând de azi, 8 mai, și până pe 29 mai, la ora 17:00, puteți vota pentru proiectele propuse în acest an, pentru finanțare din contul bugetului civil al capitalei. „Mă bucură că toate cele 73 proiecte depuse pentru finanțare din Bugetul Civil au fost evaluate pozitiv și au acces în etapa de votare. Acum să decidă locuitorii capitalei ce proiecte ar dori să fie implementate în Chișinău. Or, anume asta înseamnă democrație locală – când cetățenii au posibilitatea să prioritizeze proiectele care vor fi implementate din bugetul municipal”, a declarat primarul interimar Ruslan Codreanu. „După cum am mai zis, bugetarea civilă este un proiect pe care îl supervizez personal și în raport cu care am mari speranțe. Am să insist ca responsabilii din Preturi și Primărie să prioritizeze implementarea proiectelor care vor fi votate în acest an, precum și cele care au fost selectate anul trecut astfel încât la finele lui 2018 să avem rezultate palpabile”, a adăugat Ruslan Codreanu. Conform Regulamentului, cetăţenii vor putea să voteze, pentru unul din proiectele mari și mici, on-line, accesând direct: sondaj.chisinau.md. De asemenea, cetăţenii vor putea vota direct, în urnele de vot, prezentându-se la sediul Primăriei Chişinău, dar şi la sediile Preturilor de sector. Pentru a se elibera buletinul de vot, cetăţenii vor avea nevoie de buletinul de identitate. Pentru proiectele înaintate spre finanţare prin intermediul Bugetului Civil au semnat circa 11.500 de persoane, iar valoarea totală a proiectelor ce urmează să fie implementate din bugetul municipal este de 3 milioane de lei. Majoritatea proiectelor depuse țin de amenajarea terenurilor de joacă pentru copii, amenajarea terenurilor de sport, amenajarea unor scuaruri, mese de șah în aer liber, iluminarea clădirilor istorice, reabilitarea parcurilor, colectarea selectivă a deșeurilor, extinderea fondului forestier, proiecte artistice și sculpturale sau protecția animalelor de companie fără stăpân. De menționat că valoarea celor 73 de idei de proiecte, înregistrate anul acesta, depășește suma de 15 milioane de lei. Sursă: realitatea.md Record START VOT: De azi puteți vota unul sau câteva dintre cele 73 de proiecte, propuse de chișinăuieni pentru finanțare din contul bugetului civil apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.