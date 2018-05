Ce înseamnă când te visezi mireasă: Află semnificaţiile ascunse!

10:30

EUROVISION 2018. The Humans este trupa care va reprezenta România la EUROVISION 2018, în semifinala din 10 mai. EUROVISION 2018. Trupa The Humans a impresionat audieța încă din prima zi de repetiții la Eurovision 2018. Reprezentanții României la EUROVISION 2018 au luat contact cu atmosfera de la Altice Arena și au avut prima repetiție pe scena concursului: EUROVISION 2018. Delegația României a avut un program foarte încărcat după sosirea la Lisabona, marți, 1 mai, fiind programate repetiţii, şedinţa tehnică în Viewing Room, prima conferinţă de presă, interviuri și sesiuni foto, scrie eurovision.tvr.ro Spectacolul, pregătit în studiourile TVR, a impresionant audiența din arenă – ținutele artiștilor, scenografia, decorurile, jocul de lumini și vocea Cristinei Caramarcu, solista grupului, fiind apreciate de organizatori și de jurnaliștii prezenți în press center. „Mi s-a îndeplinit o dorință uriașă: am arătat și am cântat așa cum ne-am dorit, așa cum ne-am imaginat primul nostru moment pe scena Eurovision. Repetiția a ieșit aproape perfect și suntem foarte optimiști înainte de semifinală”, a declarat, în culise, Cristina. EUROVISION 2018. După repetiţie, regizorul Petre Năstase și Gabriel Scîrlet, regizorul muzical, alături de artişti şi Iuliana Marciuc, şefa delegaţiei României, au discutat in Viewing Room cu echipa tehnică a gazdelor detaliile show-ului. Specialiştii au tras apoi concluziile şi au reglat ultimele amănunte, urmând ca vineri, 4 mai, să aibă loc a doua sesiune de repetiții. La scurt timp după ce emoţiile scenei s-au risipit, pentru reprezentanţii noştri a urmat prima întâlnire cu presa acreditată la eveniment și o serie de interviuri. La sesiunea de întrebări, jurnaliştii străini au fost curioşi să afle detalii despre conceptul show-ului. „Suntem încântați să realizăm o premieră la Eurovision, aducând pe scena concursului nu mai puțin de 31 de personaje. Chiar dacă regulamentul nu permite mai mult de șase artiști pe scenă, noi vom realiza o premieră și vom fi, într-un fel, mai mulțiJ Spectacolul nostru include și 25 de manechine purtând măști care sugerează depersonalizarea și riscul pierderii identității într-o lume tot mai grăbită și mai indiferentă, la care suntem martori în viața de zi cu zi. Conceptul accentuează mesajul piesei, care este unul de speranță și de încurajare. Vrem să accentuăm cât de important este să te oprești, să privești în jurul tău și să te bucuri de viață”, au declarat artiștii la conferința de presă. EUROVISION 2018. Jurnaliștii au lăudat vocea Cristinei, pe care au apreciat-o ca fiind cea mai bună de la ediția din acest an și au cântat, alături de ea, acordurile piesei Goodbye. EUROVISION 2018. Anul acesta, Nicu Patoi, Anca Lupeș, Alexandra Cepraga, Gabriel Cotabiță și Mihai Alexandru sunt experții care vor acorda voturile juriului României în concurs. Alături de juriile celorlalte țări participante în a doua semifinală, cei cinci membri vor vota pe parcursul ultimei repetiții, chiar în ziua show-ului televizat. În Marea Finală, vor vota toate țările înscrise în concurs – 43 de jurii formate din 215 de membri de specialitate. Ca să meargă în etapa finală, trupa The Humans are nevoie de voturile românilor din străinătate, care vor conta în proporţie de 50%. Restul de 50% este decizia juriului. EUROVISION 2018. Trupa The Humans va cânta în a doua semifinală a concursului Eurovision, pe 10 mai. Marea Finală va avea loc două zile mai târziu, pe 12 mai. Televiziunea Română va transmite în direct şi în exclusivitate spectacolele Eurovision 2018 de la Lisabona, pe TVR 1, TVR HD şi TVR+, începând cu prima semifinală din data de 8 mai, de la ora 22.00. Cea de-a doua semifinală, în care vor concura şi reprezentanţii României, The Humans, cu melodia Goodbye, va avea loc joi, 10 mai, iar spectacolul va fi transmis în direct pe TVR 1, TVR HD şi TVR+, de la ora 22.00. EUROVISION 2018. Finala Eurovision 2017 va avea loc sâmbătă, 12 mai, iar telespectatorii români o vor putea urmări în direct pe TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi TVR+, începând cu ora 22.00.