Silvia Radu: Politicienii fac front comun împotriva mea

Compania aeriană Air Moldova a lansat cursa directă Chişinău-Tel-Aviv-Chişinău. Primul zbor a avut loc duminică 6 mai 2018. Noua rută va fi operată de trei ori pe săptămână, în zilele de miercuri, vineri şi duminică. Prețurile pentru aceasta cursă încep de la 99 euro într-o direcție, având toate taxele incluse în tarif. Biletele pot fi procurate online