Vlad Plahotniuc: Vom sărbători 9 mai prin mai multe activități frumoase. Moldovenii vor fi împreună, indiferent de viziunile politice

11:50

Poliţele medicale nu vor mai fi pe suport de hârtie Noțiunea de "poliţă de asigurare obligatorie de asistenţă medicală" (AOAM) ar putea fi substituită cu noţiunea de "Statut de persoană asigurată". Autorii unui proiect de lege susțin că astfel va fi exclusă obligativitatea deţinerii poliţei de AOAM pe suport de hârtie şi a ambiguităţilor respective privind modalitatea de activare a acestora. Concomitent, se va include şi posibilitatea pierderii statutului de persoană asigurată pentru persoanele în interesul cărora nu au fost achitate primele de asigurare în formă de contribuţie procentuală la salariu mai mult de 1 an consecutiv. Aceste propuneri vor avea reflectare şi asupra unităţilor lichidate, care de fapt nu prezintă informaţia privind persoanele asigurate angajate care au fost concediate, demise, etc. în vederea suspendării statutului de persoană asigurată în sistemul AOAM. În nota informativă a proiectului se precizează că astfel se vor diminua cazurile în care statutul de persoană asigurată este în vigoare pentru persoane prenotate şi, în consecinţă, se va fortifica respectarea principiului contributivităţii şi egalităţii în sistemul AOAM. Totodată, modificările propuse exclud necesitatea deţinerii şi prezentării poliţei de asigurare pe suport de hârtie în cazul adresării persoanei asigurate către prestator pentru a benefica de servicii medicale sau medicamente compensate. Autorii inițiativei susțin că de la începutul acestui an este reglementat aspectul de furnizare a datelor de către angajatori către Serviciul Fiscal de Stat şi nu CNAM (Darea de seamă unificată). Respectiv, pentru a intra în posesia poliţelor de asigurare, reprezentantul angajatorului sau persoana fizică trebuie să se prezinte la sediul CNAM pentru a recepţiona poliţele de asigurare pe suport de hârtie. Astfel, proiectul asigură şi o finalitate a procesului de raportare a listelor de evidenţă nominală efectuat de către agenţii economici şi instituţiile abilitate de ţinerea evidenţei persoanelor asigurate de stat prin intermediul canalelor electronice de raportare. Statutul de persoană asigurată/neasigurată se va acorda ca urmare a informaţiei furnizate, fără ca agentul economic să fie nevoit să se deplaseze la sediul Agenţiei teritoriale a CNAM pentru a ridica poliţele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pe suport de hârtie, respectiv, fără a suporta pierderi de timp şi resurse. Aceiaşi situaţie este valabilă şi pentru persoanele care sunt asigurate de stat, în special, din categoria pensionari sau persoane cu dizabilităţi, care întâmpină deseori dificultăţi locomotorii.