Economia statului american California a devansat-o pe cea a Marii Britanii

Iata cele 3 zodii in care se nasc femeile care au o frumusete interioara de-a dreptul divina: Taur Daca un chip frumos paleste in timp, o inima blanda si buna ca a nativei Taur va ramane vesnic pura. Caci femeia nascuta in aceasta zodie e un om cald, darnic, altruist, care te atrage prin disponibilitatea sa sufleteasca. Ea radiaza in preajma celorlalti si stie cum sa isi puna in valoare calitatile. Toata aceasta frumusete vine din faptul ca are o pace interioara pe care stie cum sa o pastreze nealterata. Balanta Femeia Balanta il are pe Dumnezeu in suflet si de aici vine si frumusetea sa interioara. Nativa este o persoana spirituala, cu o inima curata. Isi pune in valoare calitati precum modestia, astfel ca reuseste sa creeze o legatura profunda intre sine si entitatea suprema a Universului. Balanta se ataseaza emotional de ceilalti, creand cu ei legaturi profunde. Ea stie cum sa le daruiasca iubire celor din jurul sau. Pesti Multe persoane sunt atrase de frumusetea interioara a femeii Pesti. Pentru cine se indragosteste de ea fizicul acestei native nici nu mai conteaza. Femeia Pesti este constienta de darul primit, e mai increzatoare in propriile forte, lucru care se vede in tot ceea ce face. E buna, e altruista, ii ajuta pe cei din jur fara sa ceara nimic in schimb, ba chiar e capabila sa se sacrifice pe sine pentru binele celorlalti, potrivit ele.ro.