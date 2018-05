Dodon din nou la picioarele lui Putin: Spune că președintele rus ar câștiga alegerile în R. Moldova din primu tur

07:10

Horoscop dragoste. Luna in descrestere spre urmatoarea Luna noua din Taur, Mercur se pregateste sa intre in zodia Taur pe 13 mai, iar Uranus, planeta rebela a revolutiilor, este pe cale sa intre in zodia Taur pe 15 mai, unde va ramane pana in anul 2026, acesta este registrul astral al saptamanii care ii va pune pe nativii tuturor zodiilor in fata unor schimbari.