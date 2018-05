Elevii moldoveni au obținut două medalii de bronz la Olimpiada Internațională de Chimie

15:10

Care sunt cele mai iluminate localități din Moldova și care sunt restanțiere la acest capitol? Cea mai bună acoperire a localităţilor cu serviciul de iluminat stradal public este înregistrată în mun. Chişinău, Bălţi şi Comrat, în oraşele Orhei, Briceni, Lipcani, Drochia, Făleşti, Frunză, Costeşti, Tvardița, Soroca, Criuleni, Teleneşti, Cantemir. Situaţia s-a îmbunătăţit şi în oraşele Rezina, Anenii Noi, Leova, Ialoveni şi Taraclia, unde lungimea străzilor iluminate s-a mărit cu respectiv 7,2 km (cu 36,4%), 5,5 km (de 2 ori), 1,5 km (+2,9 %), 1,1 km (+4,0 %) şi 1,0 km (+2,8%), etc. Totuşi, iluminatul stradal rămîne a fi o problemă pentru jumătate din oraşe, în unele din ele iluminarea străzilor este asigurată în proporţie de pînă la 25 la sută: or. Corneşti circa 24%, or. Floreşti, Otaci, Durleşti şi Iargara cîte – 22,0%, or. Glodeni circa 20%. În or. Căinari străzile din an în an practic rămîn neiluminate. În anul 2017 lungimea porţiunilor de străzi şi cheiuri iluminate a constituit 2,7 mii km, fiind în creştere cu 73,0 km, iar gradul de acoperire al străzilor cu iluminare este de 73,8%, cu 1,8 p.p. mai mult decît în anul precedent. Pe parcursul anului pe teritoriul ţării au fost instalate pe străzi şi căi carosabile, 78,1 mii lămpi sau cu 1,2 mii lămpi mai mult comparativ cu anul precedent. Cele mai multe lămpi au fost instalate pe străzile mun. Chișinău (759 unități), raioanele Rezina (577 unități) și Orhei (369 unități). Sursă: tv8.md