Un om politic din China, văzut în trecut ca posibil succesor al preşedintelui Xi, condamnat pe viaţă pentru corupţie

Procurorul general al New York-ului, Eric Schneiderman, şi-a dat demisia după ce patru femei l-au acuzat de agresiune, scrie News.ro, care citează BBC.Decizia vine după ce The New Yorker a publicat un articol în care femeile îl acuzau pe Schneiderman că le-a lovit. Citește mai departe...