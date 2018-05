Calendar istoric, 8 mai

1521: Prin Edictul de la Worms, promulgat de împăratul german Carol al V–lea, învățătura teologului Martin Luther a fost condamnată ca eretică. 1541: Conchistadorul spaniol, Hernando de Soto, a ajuns la râul Mississippi și l-a denumit Río de Espíritu Santo. 1657: Oliver Cromwell, Lord Protector al Angliei din 1653, respinge coroana pe care i-o oferă Parlamentul. 1794: Acuzat de trădare în timpul dominației revoluționarilor, chimistul francez Antoine Lavoisier, care colecta impozite pentru Ferme Générale, a fost judecat, condamnat și ghilotinat într-o singură zi, la Paris. 1852: Premiera comediei „Chirița în provincie”, de Vasile Alecsandri. 1877: În săpăturile de la Templul lui Hera conduse de germanul Ernst Curtius, s-a descoperit statuia lui „Hermes ținându-l pe micul Dionysos”. Lucrarea a fost atribuită sculptorului Praxiteles și a fost construită în jurul anului 340 î. Hr. 1885: Trupa de operă a Teatrului Național din București a prezentat primul spectacol în limba română, Linda de Chamonix, de G. Donizetti. 1886: Farmacistul John Pemberton vinde în Atlanta, pentru cinci cenți, o sticlă dezvoltată ca un remediu pentru durerile de cap și oboseală, care este mai cunoscut sub numele de Coca-Cola. 1902: În Martinica a erupt vulcanul Pelée, distrugând orașul St. Pierre și omorând peste 30.000 de oameni. 1921: A început, la București, Congresul Partidului Socialist din România (8-12 mai), care hotărăște transformarea în Partidul Comunist din România. 1945: Capitularea militară germană în fața forțelor Aliate intra efectiv în vigoare pe toate câmpurile de luptă. 1969: La Festivalul de film de la Cannes are loc premiera filmul regizat de Dennis Hopper Easy Rider cu Peter Fonda și Dennis Hopper în rolurile principale. Filmul duce la reacții ambivalente din partea criticii și a publicului. 1970: Este lansat ultimul album al trupei Beatles „Let It Be”. Trupa deja se destrămase, în aprilie același an. 1972: A fost inaugurat Muzeul Național de Istorie a României. 1984: Uniunea Sovietică a anunțat că va boicota Olimpiada de Vară de la Los Angeles, ca replică a boicotării Olimpiadei de Vară de la Moscova. Nașteri 1326: Ioana I, Contesă de Auvergne (d. 1360) 1521: Petrus Canisius, scriitor și teolog iezuit (d. 1597) 1587: Victor Amadeus I, Duce de Savoia (d. 1637) 1738: Mihail Kamenski, general rus (d. 1809) 1753: Miguel Hidalgo y Costilla, preot și revoluționar mexican (d. 1811) 1828: Henry Dunant, elvețian, fondator al „Crucii Roșii", laureat al Premiului Nobel (d. 1910) 1884: Harry S. Truman, al 33-lea președinte al Statelor Unite (d. 1972) 1892: Arnold Hauser, istoric al artei ungaro-britannic (d. 1978) 1899: Friedrich Hayek, economist austro-englez, laureat Nobel (d. 1992) 1903: Fernandel, actor francez (d. 1971) 1906: Roberto Rossellini, regizor italian (d. 1977) 1908: Cristian Vasile, cântăreț român din perioada interbelică (d. 1974) 1914: Romain Gary, scriitor francez (d. 1980) 1916: João Havelange, fost președinte al FIFA 1924: Petru Dumitriu, prozator român (d. 2002) 1937: Darie Novăceanu, scriitor român 1937: Thomas Pynchon, romancier american 1940: Ricky Nelson, interpret american de muzică ușoară (d. 1985) 1945: Keith Jarrett, muzician american de jazz 1956: Ioan Ghișe, politician român 1956: Victor Pițurcă, fotbalist și antrenor român 1956: Daniela Popa, politician român 1960: Franco Baresi, fotbalist italian 1975: Enrique Iglesias, interpret spaniol de muzică ușoară, fiul lui Julio Iglesias 1986: Adrian Ropotan, fotbalist român 2003: Moulay Hassan, prinț moștenitor al Marocului Decese 535: Papa Ioan al II-lea 1319: Haakon al V-lea al Norvegiei (n. 1270) 1788: Giovanni Antonio Scopoli, medic și naturalist italian (n. 1723) 1794: Antoine Lavoisier, chimist francez (n. 1743) 1842: Jules Dumont d'Urville, explorator francez (n. 1790) 1873: John Stuart Mill, filosof englez (n. 1806) 1880: Gustave Flaubert, scriitor francez (n. 1821 1903: Paul Gauguin, pictor francez (n. 1848) 1936: Oswald Spengler, istoric german (n. 1880) 1941: Natalia Obrenović, regină consort a Serbiei (n. 1859) 1960: J. H. C. Whitehead, matematician britanic (n. 1904) 1975: Avery Brundage, fost președinte al Comitetului Internațional Olimpic 1977: Ion Cârja, prozator român (n. 1922) 1985: Theodore Sturgeon, scriitor american (n. 1918) 1988: Robert A. Heinlein, scriitor american (n. 1907) 1996: Serge Ivan Chermayeff, arhitect american (n. 1900) 1999: Dirk Bogarde, actor britanic (n. 1921) Sărbători Ziua Tatălui în România (anul 2011, 2016) Ziua Mondială a Crucii Roșii Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan și Cuviosul Arsenie cel Mare, în calendarul Bisericii Ortodoxe

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Evzmd.md