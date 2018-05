Pompierii, în alertă: Crengile de Pruncul, depozitate primăvara trecută, în flăcări din nou

17:50

Legendarul Plaza Hotel din New York va fi achiziționat cu 600 de milioane de dolari, a dezvăluit unul dintre cumpărătorii lui, un magnat din Dubai care intenționează să transforme hotelul american într-o marcă mondială. Situat pe celebra Fifth Avenue din New York, Plaza Hotel, care exista de peste 100 de ani, a apărut deja în peste 30 de filme produse la Hollywood. Shahal Khan, a cărui societate – White City Ventures – are sediul general în Dubai, a declarat pentru AFP că s-a asociat cu investitorul Kamran Hakim, care locuieşte în New York, pentru a achiziţiona stabilimentul. Tranzacţia urmează să fie finalizată pe 25 iunie. Pritre proprietarii actuali ai hotelului se află şi prinţul şi miliardarul saudit Al-Waleed Bin Talal, care a fost deţinut timp de trei luni în hotelul Ritz-Carlton din Riad în cadrul unul val de arestări ce au fost organizate, potrivit autorităţilor saudite, pentru a lupta împotriva corupţiei. Plaza Hotel, ce a aparţinut pentru o vreme companiei deţinute de preşedintele american Donald Trump, este administrat în prezent de grupul francez Accor. Plaza este unic, însă nimeni nu a făcut niciodată din el o marcă mondială, a subliniat Shahal Khan.Acum caut un loc, poate în China, poate un loc în Europa, dar eu cred că ar fi la fel de bine să construim un alt Plaza în Abu Dhabi sau în Dubai, a adăugat el. Intenţionez să inaugurez un hotel Plaza în Emiratele Arabe Unite până în 2020′, a adăugat acest antreprenor, foarte activ pe piaţa afacerilor din Pakistan. De asemenea, el consideră că Dubai este un hub mai important decât Londra. Situat pe rutele intercontinentale, aeroportul din Dubai este cel mai frecventat din lume prin prisma numărului de pasageri internaţionali – peste 88,2 milioane de călători în 2017. Abu Dhabi găzduieşte începând din noiembrie 2017 muzeul Luvru Abu Dhabi, supranumit „primul muzeu universal al lumii arabe”.