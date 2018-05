Elicopterul care aducea mireasa la nuntă s-a prăbușit // VIDEO

19:30

Doi baieti in varsta de 12 si 15 ani au fost raniti de gloante, duminica, la Londra, oras care se confrunta cu o crestere a numarului de crime si agresiuni in ultimele luni. Cei doi tineri au fost gasiti de politisti la putin timp dupa ce fusesera raniti de gloante in locuri diferite din Harrow, suburbie in nord-vestul Londrei, conform AFP, citat de ziare.com.