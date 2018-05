Agenda de reforme, discutată de premierul Pavel Filip și europarlamentarul Victor Boștinaru

13:30

Premierul Republicii Lituania, Saulius Skvernelis, efectuează o vizită în Republica Moldova, în perioada 26-27 aprilie curent. Șeful Executivului de la Vilnius va avea astăzi o întrevedere cu prim-ministrul Pavel Filip, în cadrul căreia vor fi abordate subiecte ce țin de evoluția relațiilor bilaterale și perspectivele de realizare a unor noi proiecte comune, în contextul parcursului european al țării noastre. Programul vizitei include: ora 14.50 – Ceremonia de întâmpinare a prim-ministrului Lituaniei, Saulius Skvernelis, de către premierul Pavel Filip (Casa Guvernului, intrarea din Piața Marii Adunări Naționale) ora 15.00 – Prim-miniștrii Pavel Filip și Saulius Skvernelis vor avea o întrevedere bilaterală (Casa Guvernului, intrarea din str. Pușkin, et. I) Notă: Direcția comunicare și protocol a Guvernului va realiza imagini protocolare pe care le va pune la dispoziţia instituţiilor mass-media ora 15.15 – Fotografie de protocol comună a celor doi premieri, urmată de ședința în format extins a delegațiilor Republicii Moldova și Republicii Lituania (Casa Guvernului, intrarea din str. Pușkin, sala de ședințe, et. I) Notă: Reprezentanţii mass-media vor putea lua imagini protocolare ora 16.00 – Premierii Pavel Filip și Saulius Skvernelis vor susține declarații de presă (Casa Guvernului, intrarea din str. Pușkin, et. I) Notă: Declarațiile vor putea fi urmărite în direct, pe site-ul gov.md Accesul reprezentanţilor mass-media în Casa Guvernului se va face în baza legitimațiilor de presă ora 16.30 – Prim-ministrul Lituaniei va avea o întrevedere cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu (Parlamentul Republicii Moldova) ora 17.23 – Premierul Saulius Skvernelis va vizita Oficiul de Legătură NATO la Chişinău (Centrul Internaţional de Business Skytower, str. Vlaicu Pârcălab 63, et. 11) ora 17.35 – Prim-ministrul Saulius Skvernelis se va întâlni cu Înalții Consilieri UE și cu experții lituanieni din proiectele Twinning