Profesorii de limbă engleză de pe ambele maluri ale Nistrului au participat la un workshop la Universitatea Internațională din Veneția

15:20

Procuratura Anticorupție a anunțat astăzi despre finisarea urmăririi penale, în comun cu ofițerii CNA și transmiterea spre examinare în instanța de judecată a 9 dosare în privința unor cetățeni învinuiți de săvârșirea de infracțiunea de trafic de influență. În fapt, în vara anului 2017, învinuiții, fiind cursanți ai unei școli auto din or. Călărași și […] The post Cursanți ai unei școli auto din Călărași au oferit bani directorului școlii. 9 dosare de trafic de influență, deferite justiției appeared first on Moldova.org.