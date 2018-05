VIDEO// Noi dovezi privind existenţa apei pe Lună. CE au mai descoperit specialiștii

15:15

În general, o alimentaţie bogată în nutrienţi naturali ne poate ajuta să avem mai multă energie fizică şi o stare mai bună din punct de vedere psiho-emoţional. Iată care sunt alimentele la care nu trebuie să renunţăm în acest sezon! Verdeţurile de sezon (spanac, leurdă, lobodă, urzici, salată verde) care combat stările de nervozitate, senzaţia de ameţeală şi de slăbiciune în întregul corp, relatează csid.ro. Conţin fier de care organismul are mare nevoie acum şi pot fi consumate la orice masă principală, în salate sau diverse preparate. Pentru a combate depresia şi stresul un rol important îl au şi condimentele: rozmarin, turmeric, busuioc, pe care le putem adăuga ori de câte ori dorim la prepararea alimentelor. Ceaiurile din plante medicinale: sunătoarea, cătina, măceşele, păpădia, cicoarea şi coada şoricelului au efecte tonice şi energizante. Germenii de grâu pot fi consumaţi la micul dejun împreună cu un iaurt sub 2 % grăsime. Sunt bogaţi în multinutrienţi concentraţi, fibre şi substanţe imunostimulatoare. Seminţele de dovleac aduc un aport de energie şi pot fi servite la gustarea de dimineaţă. Spirulina reprezintă o sursă bogată de proteine şi conţine o gamă largă de aminoacizi, acizi graşi saturaţi şi nesaturaţi, polivitamine, oligoelemente. Supliment alimentar ecologic pur, spirulina are peste 50 de principii bioactive şi intervine în reglarea tuturor funcţiilor organismului. Nucile sunt bogate în acizi graşi Omega 3, conţin grăsimi sănătoase pentru organism şi pot contracara starea de oboseală. Ba mai mult, ameliorează simptomele de depresie uşoară. Ciocolata neagră conţine polifenoli care încurajează producţia de serotonină din creier, substanţe chimice care îmbunătăţesc starea de spirit şi reduc starea de oboseală. Portocalele sunt ideale la micul dejun sau la gustarea de dimineaţă, deoarece sunt fructe bogate în vitamina C, substanţe antioxidante şi au proprietăţi tonice. Sfecla roşie. Datorită nivelului ridicat de zaharuri naturale pe care îl conţine, sfecla este alimentul perfect pentru a-ţi recapata vitalitatea de care ai nevoie. Sfecla conţine vitamine (A, B, C, E) şi minerale (fier, magneziu, mangan, fosfor, potasiu, siliciu şi sodiu).