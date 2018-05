Ministrul Apărării Eugen Sturza s-a întâlnit cu ambasadorul Peter Michalko. Subiectele discutate

13:50

Inspectoratul Național de Patrulare desfășoară, începând de astăzi și până pe 15 mai, operațiunea „Umbriș". Agenții de patrulare atenționează că, potrivit RCR, se interzice ca parbrizul sau suprafețele de geam ale portierelor din față să fie umbrite. De asemenea, este interzis ca pe acestea să fie amplasate diferite obiecte care diminuează câmpul vizual al conducătorului.