Președintele Igor Dodon l-a felicitat pe Vladimir Putin cu ocazia inaugurării

14:50

Un caz desprins parca din filmele de comedie vine din Africa de Sud, mai exact din provincia Mpumalanga. O femeie in varsta de 35 de ani s-a maritat cu iubitul ei in varsta de 40 de ani, scrie Perfecte.md. Cei doi miri se cunosteau de 2 ani. In tot acest timp, tanara a avut grija… Articolul Și-a văzut soția prima dată fără machiaj în luna de miere. S-a speriat și a divorțat imediat apare prima dată în Telegraph Moldova.