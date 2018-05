Actriţa XXX Mia Khalifa rupe tăcerea! Cel mai dezgustător lucru care i s-a întâmplat până acum

14:30

Carlos Carvalho, un cineast din Africa de Sud în vârstă de 47 de ani, a fost ucis de o girafă pe un platou de filmare din această țară. Deși a fost transportat la un spital cu un elicopter, cineastul nu a supraviețuit, din cauza rănilor grave pe care le-a suferit, scrie hollywoodreporter.com. Anunțul a fost făcut sâmbătă de agenția CallaCrew. „Carlos filma un lungmetraj la Glen Afric din oraşul Broederstroom şi a suferit un incident fatal în care a fost implicată o girafă pe platoul de filmare. A fost transportat cu elicopterul la Spitalul Milpark din Johannesburg, dar a decedat din cauza rănilor suferite, miercuri, la ora 20.50”, a anunţat agenţia, pe platforma de socializare Facebook. Potrivit People.com, compania de producţie Two Oceans Production, cu sediul în Cape Town, a confirmat pentru Entertainment Weekly că cineastul lucra ca operator de cameră de filmat pentru filmul de televiziune german „Premium Nanny 2” (titlu provizoriu), când a fost lovit în cap de o girafă mascul, numit Gerald. Richard Brooker, a cărui familie deţine Glen Afric Country Lodge, a spus pentru The Telegraph că girafa va rămâne pe această proprietate. „Gerald va rămâne aici. Nu a făcut nimic greşit”, a spus el. Un purtător de cuvânt al Glen Afric a spus că cineastul a ignorat averismentul pentru siguranţă de a nu se apropia de animal şi că nu era autorizat să filmeze. Cineastul sud-african era cunoscut pentru contribuţia sa la filmul „The Forgotten Kingdom” (2013), pentru care a câştigat premiul pentru cea mai bună imagine la African Movie Academy Awards. Carvalho a fost directorul de imagine şi pentru documentarul „Mining for Change: A Story of South African Mining” (2010).