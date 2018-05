Spectacol în Capitală: Personajele din desene animate, călare prin oraş

Spectacol în Capitală: Personajele din desene animate, călare prin oraş Eveniment sportiv neobişnuit în Capitală. Mai multe fetiţe îmbrăcate la fel ca personajele din desenele animate au urcat pe cai şi au defilat în cadrul concursului „Alice și turneul prințeselor». Parada inedită s-a desfăşurat la Şcoala de hipism din Capitală. Fetele s-au întrecut în depășirea obstacolelor, iar totul a fost organizat ca un spectacol, cu un scenariu bine pus la punct, transmite publika.md. „Va fi un vals vienez călare, pe ritmul muzicii clasice. Vor fi scenete de teatru. Participă copii cu vârste între 12 şi 18 ani. Cel mai mic mânz are doar două luni, iar cel mai mare cal are 19 ani», a spus Oxana Darii, antrenor. Turneul a adunat 30 de participanţi şi tot atâţia cai. Animalele sunt obişnuite cu publicul, totuşi, înainte de întreceri au nevoie de o pregătire specială. „Înainte de competiţie, calul trebuie spălat, iar coama împletită. De asemenea trebuie să fie odihnit», a spus Alina Darii, participantă. Alina Darii spune că adoră caii şi îi place foarte mult călărească. „Pe calul meu îl cheamă Anghelius şi are şapte ani. Este unul dintre cei mai puternici armăsari din grajdul nostru», a spus Alina Darii, participantă. Evenimentul a fost organizat cu scopul de a promova hipismul în rândurile copiilor şi tinerilor. Intrarea a fost gratuită şi s-au adunat sute de spectatori. „Nu am văzut ca în Moldova să se organizeze aşa ceva. Sunt încântată, fascinată, privesc cu plăcere». „Pentru copii este foarte interesant pentru că ei sunt în aceste costume. E grozav!» Printre spectatori a fost şi candidatul independent la funcţia de primar al Capitalei, Silvia Radu. „Eu am primit o invitaţie la balul prințeselor, şi cu mare drag am acceptat, fiindcă copii mei iubesc foarte mult caii. Mai mult ca atât, ei chiar fac antrenamente de hipism. de aceea am venit să văd acest frumos eveniment», a spus Silvia Radu, candidatul independent la funcţia de primar al Capitalei. Concursul „Alice și turneul prințeselor» este la a doua ediţie. Sursă: publika.md Record Spectacol în Capitală: Personajele din desene animate, călare prin oraş apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.

