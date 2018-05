O grădiniță din capitală, transmisă prin moștenire ca o afacere de familie

09:20

Un profesor de arte marţiale din Chişinău va juca într-un film american Un profesor de arte marţiale din Moldova va juca într-o producţie americană. Bărbatul de 30 de ani va intra în rolul unui frate care încearcă să-şi salveze sora traficată în Statele Unite. Evident, ca să o scoată din ghiarele mafioţilor. Moldoveanul va lupta cu inamicii, etalandu-si talentul in figuri riscante. “- Ne aflam la studioul de actorie din Chicago, vorbind despre un nou proiect. — George, prezinta-te. -Ma numesc Gheorghe Grozavu si sunt din Moldova.Lucram la un mare proiect. Va fi implicata Moldova, cat si Statele Unite: Chicago, Los Angeles. Vom face ceva interesant.“ El este Gheroghe Grozavu. Are 30 de ani si este lector la Universitatea de Educatie Fizica din Chisinau. Primul contact cu America l-a avut in anii studentiei, cand, plecand sa lucreze acolo, a ajuns sa si predea ore de arte martiale. Gratuit, insa acest lucru l-a ajutat sa deschida noi usi. O lectie arata in felul urmator. “- El incearca sa …inca o data.- Usor.- Lectia s-a incheiat. — El incearca sa ma loveasca aici. Sunt stangaci. Nu conteaza. Vezi?» Gheorghe GROZAVU: ”Studenti erau chiar americani, studenti din RM, din diferite tari.” Dintr-un seminar in altul, Gheorghe a ajuns sa fie observat, in 2017, in Marea Britanie de un agent care recruteaza actori. De acolo a inceput povestea, pentru ca lunile trecute sa incheie un curs de actorie la Chicago, scrie protv.md. Gheorghe GROZAVU: “Faceam gratuit ore de actorie si respectiv faceam antrenamente cu actorii care de fapt imi erau profesori acolo.” Intre timp a avut un mic rol intr-un episod dintr-un serial, insa marele proiect abia urmeaza. Gheorghe GROZAVU: “Va fi un film de actiune, unde voi face elemente de arte martiale si o sa facem filmari si in Republica Moldova cu ei.” Filmul vorbeste despre doi frati crescuti in orfelinat, dar despartiti de mici. Sora a ajuns pe mana traficantilor din SUA, iar fratele, peste ani, afland despre asta, pleaca in cautarea ei. Scenariul i abia se incheaga, iar filmarile ar trebui sa incepa mai tarziu. “Speram ca vom filma curand in Moldova. Vom mai filma in Chicago si probabil Los Angeles. Depinde si de banii pe care ii vom avea la dispozitie. Vom incerca sa facem totul pe cat de ieftin se poate. Suntem entuziasmati si abia asteptam sa vizitam tara.” Gheorghe Grozavu este casatorit si are un baietel. Barbatul, detinator al centurii negre, mai preda artele martiale si la o scoala din Gratiesti. Sursă: protv.md Record Un profesor de arte marţiale din Chişinău va juca într-un film american apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.