(foto) Andreea Marin, fără pic de machiaj și desculță, în grădina casei sale

Andreea Marin, fără pic de machiaj și desculță, în grădina casei sale. Așa a apărut vedeta într-o imagine postată pe contul de socializare, spre surprinderea prietenilor virtuali. Andreea Marin a vrut să împărtășească totul cu fanii săi, așa că s-a pozat într-o ipostatză rară. Admiratorii vedeti au reacționat imediat. „M-am trezit devreme, fără ceasornic, inspirată să scriu, și asta am făcut un timp îndelungat, înainte să cobor din pat. Să ies cu bicicleta sub soarele fierbinte de azi, chiar dacă adierea vântului m-a păcălit, nu a fost cea mai bună idee, dar… am dus și misiunea asta până la capăt. Umbra cireșului, liniștea întreruptă plăcut doar de păsări și gâze, iarba încă umedă sub tălpi și sentimentul legăturii cu pământul sunt balsam pentru minte, trup și suflet după efort. #balance#sportandhealth #nature #healingenergy#loveyourself #life #pretuiesteviata”, a scris Andreea Marin pe Instagram. Recent, Andreea Marin a vorbit despre al doilea copil.

