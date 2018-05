FOTO/ Casa regală britanică a publicat primele fotografii cu prințul Louis

17:01

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Ruse, că statul de drept nu este o simplă formalitate, ci o stare de spirit, care are la bază recunoaşterea drepturilor cetăţenilor, instituţii puternice şi un grad zero de toleranţă la corupţie. “Cred cu tărie în democraţie şi în statul de drept. Este foarte important, pentru fiecare dintre […] Articolul Dodon are multe de învățat de la Iohannis apare prima dată în 10TV.