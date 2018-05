Spătaru: „Ați fost viceprimar de Bălți. De ce nu ați rezolvat problemele?” Usatîi: „Nu ținea de competența mea”

09:30

Legendarul Plaza Hotel din New York va fi achiziţionat cu 600 de milioane de dolari. Informația a fost dezvăluită pentru AFP de către unul dintre cumpărătorii lui, scrie Agerpres. Este vorba despre un magnat din Dubai care intenţionează să transforme hotelul american într-o „marcă mondială”. Situat pe celebrul bulevard Fifth Avenue din New York, Plaza Hotel, care există de peste 100 de ani, a apărut deja în peste 30 de filme produse la Hollywood.