Munteanu lansează săgeţi subtile în direcţia lui Năstase: Nu voi schimba fotoliul de primar pe un mandat de deputat

08:45

LIVE // Ședința săptămânală a serviciilor primăriei Chișinău Previous article Accident pe traseul Chişinău-Leuşeni: şase persoane au ajuns la spital You may also like Programul funeraliilor lui Alexandru Moșanu, primul Președinte al Parlamentului RM Artileria moldovenească împreună cu americanii au făcut exerciţii militare la Bulboaca AVARIE la o reţea termică magistrală. Peste 100 de blocuri au rămas fără căldură și apă caldă VIDEO // Ședința Cabinetului de miniștri din 12 iunie Prinși în timp...