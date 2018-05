SITUAȚIA LA FRONTIERĂ: Iată ce încălcări au fost înregistrate săptămâna trecută

10:30

TAUR: Se poate să primiţi cadouri de la cineva care vine de departe şi o să vă faceţi planuri de vacanţă sau să locuiţi împreună. O luaţi din loc spre o zonă aerisită, cu peisaje de vis, ori vă-ntoarceţi de pe unde-aţi fost plecaţi, ca să vă bucuraţi şi de frumuseţea locurilor şi de anturaj. GEMENI: Păreţi mai destins, poate pentru c-a apărut cineva în viaţa voastră sentimentală şi vă faceţi declaraţii de dragoste. Se pare c-or să vă cam scape banii printre degete ca să le asiguraţi alor voştri distracţie pe cinste, poate vă plac sporturile extreme sau unele mai potolite. RAC: Se poate să apară o persoană care să întrunească mai toate calităţile pe care le căutaţi la omul drag, la unele puteţi face rabat. Întâlnire importantă - poate aşteptaţi un răspuns, ori v-a rămas cineva dator cu o masă la restaurant, cu o plimbare pe uscat, pe mare! O să fie frumos. LEU: Poate faceţi o plimbare cu telecabina, vă daţi cu tiroliana, cu telegondola, aveţi gusturi speciale şi nu vi le refuzaţi. O să vă deplasaţi uşor, fără s-aşteptaţi prea multe invitaţii şi o să revedeţi nişte rude, prieteni de la care o să vă-ncărcați frumos, sufleteşte, veniţi refăcuţi. FECIOARĂ: O să daţi cărţile pe față într-o chestiune de ordin sentimental şi o să vă şi-ntelegeti, după ce vă faceţi promisiuni dse dragoste, de fidelitate. Poate e o petrecere în familie şi chemaţi şi pe cei cu care vă-nțelegeti cel mai bine, şi o să vă bucuraţi de ce-aţi realizat în ultima vreme, sărbătoriţi momentul. BALANŢĂ: Poate îi chemaţi pe nişte prieteni la o cafea sau ieşiţi la o terasă ca să vă relaxaţi, să vă destindeţi. Se poate să asistaţi la un meci, un spectacol, puteţi fi şi protagonişti, poate le faceţi un hatâr copiilor care sunt pasionaţi de vreun sport, de un segment artistic, tehnic. SCORPION: E bine să vă asiguraţi că maşina e în bună regulă, actele sunt - la zi, plinul e făcut, dacă plecaţi pe undeva şi sunteţi cu ochii-n patru la drum. Vă invită cineva într-o excursie, un de-te vino la malul mării v-ar încărca bateriile pentru o bună bucată de timp de-acum încolo şi o să daţi refresh pe toate fronturile. SĂGETĂTOR: Se poate să vă achitaţi de o datorie morală față de cineva care v-a-ntins o mână de ajutor cândva şi v-a salvat. Se-ntâmplă ceva neasteptat și or să zboare banii din cont, dar v-alegeţi şi cu un lucru de calitate sau cu momentul care or aşa vă rămână întipărite în suflet. CAPRICORN: Puteţi lua trenul şi pentru 2 statiii, numai să vedeţi alt peisaj, să vă beţi altundeva cafeaua şi să revedeţi nişte prietenii. Prezenţa cuiva, cadoul pe care-l veţi primi, ceva o să vă răscolească la coarda sensibilă şi o să-i transmiteţi decizia de a fi sau nu împreună. VĂRSĂTOR: La un branch, undeva, o să daţi de o fiinţă care să vă stârnească imaginaţia şi să vreţi să aflaţi cât mai multe despre ea. O să ieşiţi la un picnic, vă duceţi la pescuit, se poate să preferaţi natura mersului la film, la shoping, o să vă remontaţi din mers, la propriu! PEŞTI: Poate faceţi o trataţie ca să mai staţi la poveşti cu ai voştri, cu prietenii şi o să vă organizaţi, poate şi pentru week-endul viitor sau pentru la vară. Vă invită cineva la un botez, un miniparty, poate fi şi o serbare, un concurs la care or să ia parte copii, nepoţii şi o să fie distracţie mare, că nu le rezistaţi. BERBEC: Parcă tot tineretul este cu voi în perioada asta, vă duceţi pe la evenimente festive, la plimbare, în parc, la film, să vă bucuraţi de viaţă. O escapadă turistică şi care să nu dureze mult, să vă-ntoarceţi până la noapte, daţi o fugă până la Marea Neagră, poate chiar şi la vecini şi reveniţi cu moralul sus de tot.