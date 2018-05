7 mai – Istoricul zilei

07:01

Dragă redacție, la data de 15 februarie 2018, m-am înțeles cu medicul Vasile Movileanu să mă prezint la ora 8:00 pentru protezarea danturii. Am sunat la taxi, la ora 7:00, de mai multe ori, dar mi s-a răspuns de fiecare dată că n-au mașini. Atunci am plecat cu microbuzul pe de ruta nr. 2, în care am urcat cu mare greu, cu ajutorul unei tinere – o creștină adevărată. Am ajuns la ora 9:25, sprijinit în cârje, până la etajul patru. Acolo era multă lume și, spre sfârșitul zilei, am reușit să intru. Înapoi spre casă, rutiera nu venea și făceam din mână tuturor mașinilor și taxiurilor fără pasageri, dar nici una nu se oprea.