Beneficiile fructului de mango

Fructul de mango are numeroase beneficii datorate multiplelor vitamine și minerale prezente în acesta. Mango poate fi găsit sub diverse forme și culori: galben, roșu, verde sau portocaliu.Fructul conține Vitamina A, vitamina B6, vitamina K, potasiu, calciu, fier, vitamina C, acid folic și antioxidanți.Beneficiile fructului de mangoMenține vederea sănătoasă – Vitamina A, care este preze

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Noi.md