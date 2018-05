Silvia Radu a mers la onomastica unui chișinăuian: M-a invitat acum două săptămâni. Azi m-am întors ca să-l sărbătorim un pic

20:30

O trecere de pietoni diferita de cele pe care le avem in capitala a aparut pe Bulevardul Moscovei. Angajatii unei companii din Romania, care are o filiala la Chisinau, au marcat trecerea de pietoni cu o vopsea mult mai rezistenta decat cea folosita la noi, notează Protv.md. Stratul aplicat are o grosime de 3 milimetri.