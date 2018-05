O familie din Chișinău a sărbătorit Sfântul Gheorghe împreună cu Silvia Radu (FOTO)

20:45

Candidatul PL la funcția de primar general al mun. Chișinău, Valeriu Munteanu, este acuzat că a „furat” banda sonoră din filmul Pirates Of The Caribbean într-un nou spot publicat pe Facebook. Despre aceasta scrie bloggerul Corneliu Gandrabur. „După ce a furat piesa italianului Ennio Morricone (vezi aici), Valeriu Munteanu a furat și banda sonoră din filmul Pirates Of The Caribbean, utilizând înregistrarea audio într-un nou spot publicat pe Facebook. Potrivit bloggerului, noua înregistrare este din 2 mai, adică din ziua când Munteanu a fost atenționat despre încălcarea drepturilor de autor în cazul italianului, fapt despre care a recunoscut ulterior chiar pe pagina sa. „Rușinică dle candidat, jurist de profesie. Eu credeam că liberalii țin la drepturile omului și la proprietatea intelectuală”, conchide bloggerul.