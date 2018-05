Halep, premiu pentru cea mai bună jucătoare din istorie, la Madrid

16:00

Lansarea sondei InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) a avut loc la ora 4:05 a.m, de la baza Vandenberg din California, deţinută de US Air Force, relatează Agerpres. Iniţial, această lansare ar fi trebuit să aibă loc în 2016, însă detectarea - cu câteva luni înainte - a unor scurgeri la nivelul unuia dintre instrumentele aflate la bordul sondei a determinat amânarea acestei misiuni până în 2018. Ferestrele favorabile de lansare către planeta Marte se prezintă o dată la doi ani.