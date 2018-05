De ce te dor dinții? Iată cele mai întîlnite cauze

05:00

Curentul de meteori Eta Aquaride va avea maximul în noaptea dintre 6 spre 7 mai.Dacă cerul va fi senin, veţi putea observa spectacolul grandios pe care un număr de circa 40 -60 de meteori îl vor face pe oră.{{280867}}În fiecare an, de la mijlocul lunii aprilie şi pînă la mijlocul lunii mai are loc ploaia de stele căzătoare Eta Aquaride. În acest an, perioada de desfăşurare este între 19 ap