Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în duminica a V-a săptămâni după Înviere a Samarinencii

21:30

Persecuţiile împotriva creştinilor sunt mai grave decât în orice moment al istoriei,iar în mai multe cazuri genocidul şi alte crime împotriva umanităţii dovedesc faptul că Bisericile din anumite regiuni se află în faţa pericolului de a fi exterminate, se menţionează întru-un raport al fundaţiei Aid to the Church In Need. China, Eritreea, Irak, Nigeria, Coreea de Nord, Pakistan,... Articolul Persecuţiile împotriva creştinilor sunt mai grave decât în orice moment al istoriei apare prima dată în Portalul "Moldova Ortodoxă".