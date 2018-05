Alexei Navalny, liderul opoziției ruse, a fost arestat

21:30

Teroriștii din Statul Islamic continuă să amenințe lumea. Ei vor să se răzbune pe Rusia, în urma atacurilor repetate din Siria și au început o propagandă care vizează Campionatul Mondial de Fotbal din luna iunie. ”Omorâți-i pe toți”, au scris jihadiștii pe o imagine postată pe Twitter. Imaginiea o puteți vedea mai jos. World Cup 2018! Terror Group ISIS Issues Another Threat To Russia In Picture Form https://t.co/EQj2pj4WTr pic.twitter.com/7YggmFckmi — Dino Ugo (@DinoUgo1) May 5, 2018 În imaginile modificate de aceștia apar Neymar și Messi purtând costume portocalii, ca ale prizonierilor executați. Totuși, autoritățile ruse au spus că vor asigura protecția tuturor participanților la evenimentul sportiv. Rușii au făcut deja numeroase descinderi care au vizat posibili apropiați ai Statului Islamic. Το ISIS απειλεί το World Cup στη Μόσχα: Σκοτώστε τους όλους! https://t.co/v6NRBAWM2I pic.twitter.com/SQRVS4YRnz — Sofokleousin.gr (@Sofokleousin) May 5, 2018