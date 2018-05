Fostul președinte al SUA, George H. W. Bush, a fost externat din spital

15:50

Un bărbat din Indonezia are părul lung de 15 metri. Timp de 50 de ani, indonezianul nu și-a tuns podoaba capilară, iar pentru a-și ajuta părul să crească ține un regim alimentar special, scrie Daily Mail. Savjibhai Rathwa, din Vadodara, un oraș din statul indonezian Gujarat, a devenit o atracție locală datorită lungimii cozilor sale pe care a refuzat să le taie de peste 50 de ani. Bărbatul spune că a luat această decizie după ce a fost vizitat în vis e o zeitate care i-a cerut să facă acest lucru. Bărbatul în vârstă de 65 de ani, avea 12 ani atunci când l-a visat pe zeul Shiva. "Mi-a spus că nu trebuie să-mi mia tai niciodată paărul și de atunci nu am mai făcut-o", a povestit bărbatul. Deși păstrarea cozilor sale în formă bună este o sarcină foarte dificilă, fiecare spălare durând peste trei ore și are nevoie de 240ml de șampon pentru a le curăța- Rathwa spune că persoanele aproipiate lui sunt fericiți că părul continuă să-i crească. Rathwa susține că părul său i-a salvat viața unui băiețel după ce a căzut într-un iaz la o nuntă locală. "mi-am desfăcut cozile și înainte ca cineva să apuce să aducă o frânghie le-am aruncat în apă. Copilul le-a apucat de capăt și apoi am început să-l tragem afară din apă și l-am adus la mal în siguranță", a explicat el. El spune că după părerea lui a fost destinat să salveze viața acelui copil și de aceea i-a apărut zeul Shiva în vis. "Am nevoie de trei ore la fiecare două zile pentru a-l spăla și este nevoie de 30 de pliculețe ed șampon pentru a mă asigura că părul meu nu este urât mirositor. Acest lucru este o gaură în buzunarul meu, dar părul lung este un hobby și este credința mea sinceră că trebuie să am grijă de el", mai spune bărbatul. Rathwa spune că datorită dietei alimentare formată din fructe, legume și alte alimenta bogate în substanțe mnutritive, părul său continuă să crească și acum. De asemenea, el bea zilnic șase pahare de lapte în care adaugă puțin turmeric si jiggery (zahăr indian).