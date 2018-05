Statul american California a devenit cea de-a cincea economie a lumii. Economia statului a depășit-o pe cea a Marii Britanii

12:20

Parlamentul l-a numit, în ședința de astăzi, pe magistratul Ion Druță în funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție. Candidatura a fost susținută de 53 de deputați prezenți la ședință. Președintele Curții Supreme de Justiție este numit pentru o perioadă de patru ani. Candidatura a fost selectată în urma concursului desfășurat de Consiliul Superior