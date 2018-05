CEC atenționează asupra utilizării resurselor administrative în activitățile de agitație electorală

09:30

Duminică, sextilul format de Soare cu Neptun amplifică sensibilitatea, empatia și intuiția și favorizează imaginația creativă. De asemenea, predispune la vise romantice dar și la idei nerealiste. Este o zi bună pentru a îmbunătăți relațiile cu anturajul, dar e mai bine să amânați luarea deciziilor importante în plan profesional și în afaceri. BERBEC Sâmbătă, o informaţie te luminează la propriu şi la figurat. Nu te grăbi, însă, ca să tragi concluzii. Supravegheză-ţi regimul alimentar. Mănâncă mai multe verzituri, salate, fructe şi lămâi, dar nu fructe dintre cele care fermenteză repede. O perioada buna pentru planificarea activitatii şi mici achizitii. Să fim drepţi, te-ai cam îngrăşat, chiar daca nu ai fost in concediu. Pana te apuci să slabesti mai bine ajusteza-ti garderoba pe noile dimensiuni. Ca să nu fie hainele cimpoi pe tine! Posibile mici dureri de cap, la propriu si la figurat pe fondul unui Marte (patronul tau!) slab aspectat. Mai pe seară, Luna iti aduce o oportunitate neşteptata. Duminică, nu te grabi, dar nici nu refuza. O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţa, asa incat decizia sa fie justa. Ai nevoie de mai mulţi bani şi nu prea şti de unde. Întreaba un prieten... Poate te împrumuta... poate te trimite la alt prieten! TAUR Dedică weekend-ul celor dragi, celor apropiaţi, familiei, anturajului, în general. Pari uşor plictisit şi distrat de tot ce ţi se întâmplă... asta pentru că te pregăteşti de ceva important. Mici favoruri din partea anturajului, în special a sexului opus. Zilele de 5 şi 6 mai sunt mai putin favorabile călătoriilor lungi. Succese, din nou neaşteptate, pentru că vin târziu, când nu te mai aşteptai, în cercul de prieteni sau în familie. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Duminică poţi obţine recunoaşterea unor eforturi trecute. Este timpul unor mai mari sau mai mici decizii. Pe care este bine să nu le amâni. Mai bine acţionează! Sanatatea este cam veştejită, treci masiv pe produse naturale, dar atentie la stomacul tau sensibil. GEMENI Sâmbătă o întâlnire programată se amână, fii fără grijă, se rezolvă, însă. Seara propice relaxării şi distracţiilor. Perioada în discuţie este pentru cei născuţi sub dublul semn al Gemenilor un prilej de schimbări. Dacă ai de făcut deplasari sau călătorii, weekend-ul aceasta este perioada. Schimba locul si îţi schimbi şi norocul. O mică supărare provocată de cineva din anturajul apropiat, dar pe total perioada iti este favorabilă. Vorbe şi barfe, dar nu trebuie să le dai mare importanţă. Mici probleme cu sănătatea, care situatii, insa, se vor rezolva repede. Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii, nu investi, nu da bani cu împrumut. În mai multe ocazii trebuie să dai dovadă de diplomaţie ca să eviţi nişte conflicte inutile, de altfel. Ceva foarte important nu pare că se intamplă în aceasta perioadă. RAC Magnetismul personal este în creştere. O persoană influentă pentru domeniul tau de activitate, sau din anturajul tau de weekend, Leu sau Vărsător, te va ajuta, probabil sâmbătă. Este o perioadă splendidă ca să începi proiecte noi, să legi noi prietenii. Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută. Investeşte în relaţii de prietenie şi în dragoste. În dimineaţa zilei de 6 mai, duminică, ai o ocazie de parvenire sociala, sau ceva se schimbă în relaţiile tale. Nu este obligatoriu sa o ratezi, aşa cum faci cu multe lucruri din viaţa ta, dar nici nu te omori cu firea dacă nu-ţi iese. Nici nu este indicat în acest weekend să fi „apucator”, sa inhaţii, aşa cum se spune despre Raci ca ceea ce apucă nu mai lasă. Dar, poţi să te dezbari de caracter? LEU Sâmbătă este o perioadă mai deosebită. Într-o astfel de zi poţi să faci cheltuieli necugetate, sau să acorzi încredere tot cui nu trebuie. Sau să fii genial în tot ce faci! După o perioda pe care ai caracteriza-o drept mediocra ai, în sfârşit, două zile de zodie fastă. Paşi mici, dar fermi pe drumul care ţi l-ai ales. Realizări mici, însă pline de bucurii. Te vei simţi foarte bine citind o carte sau vizionand un film bun, acest lucru, sigur sâmbătă seara. Poti petrece sfarsitul de săptămână cu prietenii la munte. Dacă nu te sperie preţurile şi vulgaritatea „colegilor” de excursie. Este o perioadă foarte prielnică studiului şi creaţiei, dar si distractiei si relaxarii. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece vei fi dezamăgit de cei cărora le vei solicita ajutorul. Mai multe obligaţii uitate se fac simţite spre sfârşitul celor două zile, duminică seara. Ai uitat ceva... Nimic nu este nou sub soare, lucrurile se uită pentru că nu este nimeni sa-ţi amintească de ele. FECIOARĂ Sâmbătă nu intra in discutii despre patrimoniul comun cu familia sau asociatii. Nu-ti schimba planurile, sau programul! Este de bine! O periodă de mici realizări şi acumulări. O serie de evenimente te vor obliga la o analiză aprofundată. Noi evenimente sau propuneri vor face perioada interesanta. Duminică nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă, chiar daca esti intr-o zi liberă – distracţia este tot un consum de energie - face să nu obţi rezultatul dorit. O veste sau o informatie interesantă în a doua parete a intervalului. Invata, în această lume superficială şi grăbită, să nu mai dai atâta atenţie detaliilor să fii mai iute şi mai dinamic. Nu trage toata activitatea pe umerii tai si nu-ti atribui toate sarcinile – pana la urma o sa ratezi! Şi lumea o să întoarcă capul, jenată, mai ales dacă o să arzi grătarul! Sănătatea este chiar bună, dar atenţie la stomac şi viscere. Banii sunt în toane capricioase, dar nimic nu este negativ. BALANŢĂ Sâmbătă ia deciziile care se impun încă de dimineaţă. Eşti inspirat în domeniul financiar, adică poți să cheltuiești corect, cu eficiență. Seara socială – poate chiar un eveniment, gen nuntă, botez. Aspectele planetare oferă un timp pentru posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Călătoriile sunt, de asemenea sub un semn fast. Transformări în bine, mai ales acasă. Atenţie mărită la sfârşitul perioadei când sănătatea îţi este pusă la încercare, mai ales din cauza racelei sau accidentelor domestice sau rutiere. Un nativ, tot semn de aer, din anturajul tau, te barfeste si te acuza pe nedrept, dar vei depasi situatia cu succes si cu oarecare profit social – duminică. Birfele si intrigile sunt la ordinea zilei. Nu te simti stinjenit, o mie de ani intriga si barfa au fost in Bizant preferate violentei si razboiului. Nimic din ce este ascuns nu va ramane necunoscut si nu va fi secret ca sa nu iasa la lumina, asa ca ai rabdare si poți afla ceea ce doresti. SCORPION Perioadele tulburi, cu grad înalt de risc şi cu o puternică componentă de haos, te-au avantajat întotdeauna, prin aplicarea practică şi pragmatică a analizei reci şi pertinente care te caracterizează. Sâmbătă poţi profita de acest lucru! In acesta perioada păstrează-ţi calmul în discuţiile cu prietenii, partenerii sau cu cei din familie. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare. De asemenea, supraveghează-ţi regimul alimentar. Stomacul tău nu este în cele mai bune toane aşa că trebuie să-l protejezi, sa iei măsuri. Posibile schimbări în anturaj şi veşti plăcute de departe. O perioadă indicată pentru investiţii în grătare şi în cărbuni – petreceri şi distracti pe cinste! Noi prietenii sau relaţii vor face perioada interesantă. Nu este bine sa mai faci bancuri fizice, dintre care cel preferat este sa dispari pe neasteptate ca măgarul in ceaţă, limitează-te la minciunile obişnuite. Sunt mai de efect. SĂGETĂTOR Sâmbătă nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, nimic! Nu uita că loialitatea este lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară. Schimbări în bine, pe plaja, la munte, şi în dragoste, adică oriunde. O veste iti face mare plăcere. Câştiguri neaşteptate urmate de pierderi la fel de neaşteptate. Mai putin tutun, mai putina cafea, mai putin alcool, dar nu renunta total, pentru ca bucuriile vietii sunt asa de putine si rare! Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie. Pentru nativii seniori este o perioadă mai dificilă, mai ales în ceea ce priveşte sanatatea. De nivelul de trai nu mai vorbim! Pentru cei tineri acest weekend trebuie să fie un serios examen pentru ceea ce sunt de fapt şi ceea ce doresc sa faca in viaţa. Sigur, după distracţie. Timpul nu așteaptă, trece fulgerător şi dintr-o speranţă ajungi uşor o... promisiune nerealizată! CAPRICORN Sâmbătă cu toate că dedici ziua celor dragi şi apropiaţi, gândurile tale sunt tot la afaceri. Fii liniştit, totul o să fie bine. Principalul este să menţii statu quo ante. Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici îţi indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor de acasă, din curte, dacă ai. O problemă personală îşi găseşte rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Spaţiile largi te aşteaptă: în natură şi în viaţa socială. Trebuie să ai mai multă încredere în colegi, prieteni, rude, sigur in cei verificati! Pentru că nu uita vechea vorbă comunistă: „proştii crede, bolşevicii verifică!” Schimbarile dese – cheia marilor succese! Dacă ai dificultăţi, schimbă stilul, schimă modul, schimbă felul – tenacitatea este buna cand esti în câştig. Mare atenţie la răceală şi la durerile de genuchi. VĂRSĂTOR Sâmbătă pare a fi o zi excelentă, mai ales în a doua parte, pentru cumpărături, vizite, scurte ieşiri la iarbă verde, sau mici escapade. Foloseşte-ţi gândirea limpede de astăzi la sinteza ultimelor evenimente. Nu-ţi pierde timpul cu legături sub nivelul tău. Partea benefica a zodiei te ajută să-ţi înţelegei mai bine limitările sau să îţi găseşti adevarata chemare în viaţă. Sentinţa precedentă se refera la perioada în chestiune. Viaţa ta este vraişte, ştii asta, dar nu iei nici o masura! Poate te gândeşti puţin la asta, te rog… Perioada este în general, benefică şi aduce realizări şi noroc. Bate un vânt de libertate, mai ales prin buzunare si prin portofel, asa ca pune-ti capul la contributie cum sa faci urgent rost de bani! Un ajutor substanţial din partea prietenilor sau a rudelor. Poate aşa îţi rezolvi o parte din probleme. Sănătatea este mediocră, atenţie la alergii şi la ceea ce mănânci. PEŞTI Perioada weekend-ului este haotică atît sub aspectul climei cât şi al reacţiei şi al comportamentului uman. Toată luna mai este caracterizată de schimbări mari şi relativ bruşte de temperatură, presiune şi umiditate. Un fel de mini-muson. La fel şi reacţile oamenilor. Tu stai în acvariul tău şi nu te apuca de schimbări esenţiale - nu este încă timpul! Nu discuta în contradictoriu cu cei dragi, vei constata că sunt bine intenţionaţi. Duminică, idei şi concepte noi îţi sunt la îndemână. Acest aport de energie se poate traduce la unii nativi din bancul de Peşti printr-o creştere a agresivităţii si a lipsei de pragmatism. Ceea ce nu este rău să devii peste noapte, din plătică – rechin, dar este foarte rau dacă crezi că poţi innota în afară de acvariul tău. Adica orice mutant sfârşeşte la muzeu – aşa ca nu te da mare si tare cand nu trebuie... şi nu trebuie niciodată!