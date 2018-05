Teoria finală a lui Stephen Hawking privind Big Bang-ul a fost publicată acum. Cum a fost creat de fapt universul

11:01

Inspectorii ONU vor exhuma victimele bombardamentelor din Siria Inspectorii de arme chimice ai ONU vor exhuma mai multe victime ale bombardamentelor de luna trecută asupra orașului sirian Douma, pentru a cerceta dacă acestea au fost sau nu ucise de un amestec de gaz sarin și agenți neurotoxici. Șeful Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), Ahmet Uzumcu, a declarat pentru Financial Times că organizația pe care o conduce a adunat deja peste 100 de „mostre de mediu" de când a primit acces, pe 21 aprilie, pe terenurile bombardate la nord-est de capitala Damasc, transmite Radio Europa Liberă, citează Digi24. Misiunea OIAC a ajuns în Douma după atacurile de pe 7 aprilie, în urma cărora au apărut mai multe înregistrări video – realizate de Căștile Albe siriene — cu persoane care prezentau simptome ale expunerii la arme chimice. Scenele înfiorătoare care au făcut înconjurul presei internaționale au determinat și un răspuns tricefal din partea Franței, Statelor Unite și Marii Britanii, care au lansat rachete asupra unor ținte militare ale regimului lui Bashar al-Assad. Raidurile aeriene ale Damascului și au lăsat în urmă peste 40 de morți în Douma, victimele unei posibile combinații de clor și gaz sarin, plus un adaos neurotoxic, potrivit declarațiilor medicilor din orașul asediat. Uzumcu a precizat că echipa lui va prevala „probe biomedicale" din mai multe trupuri exhumate. „Este un proces foarte sensibil. De aceea sunt foarte precauți. Chiar dacă experții noștri au asistat în trecut la nenumărate autopsii, este pentru prima oară când vor dezgropa corpurile unor victime (în războiul din Siria — n.r.)", a subliniat șeful OIAC în interviul oferit jurnaliștilor de la Financial Times. Concluziile investigațiilor din Douma ar putea fi publicate luna viitoare. NBC și CNN, citând înalți oficiali americani, au relatat după atacurile din Douma că în mostrele de urină și sânge ale victimelor au fost găsite urme de clor și ale unei neurotoxine. Mai mulți experți încercau să scoată în aprilie trupurile celor decedați din Douma pentru a analiza neuroxina cu care aceștia ar fi fost atacați. Cei afectați de atacul chimic au prezentat simptome grave: spume la gură, dificultăți de respirare, arsuri la nivelul ochilor și alte „semne specifice expunerii la substanțe chimice toxice". Atacul asupra Doumei a fost unul neobișnuit chiar și în contextul larg al războiului sirian. Medicii care i-au tratat pe cei 500 de civili spun că unii dintre aceștia prezentau simptome pe care nu le-au mai întâlnit până acum: convulsii puternice, pupilele de dimensiunile unei gămălii de ac, puls atât mic, încât oamenii abia mai trăiau. „Ceva le ataca sistemul nervos. Clorul nu face așa ceva. Nu am mai văzut niciodată așa ceva. Deși cei pe care i-am tratat clar au fost atacați și cu o bombă cu clor, a mai fost o altă substanță în acest atac chimic", declarat un medic. Sursă: digi24.ro